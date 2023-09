Fondazione 3, chi sarà il villain della nuova stagione? Parla David S Goyer

Fondazione è sicuramente uno dei prodotti di punta sulla piattaforma Apple TV+, non solo perché ad occuparsene è colui che ha scritto la trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, ma anche perché a conti fatti rappresenta una delle più grandi produzioni di genere fantascientifico sul piccolo schermo.

Ecco perché al momento si avrebbe l'idea di rilasciare ben otto stagioni in totale di Fondazione. Oltre a ciò sembra proprio che lo stesso David S. Goyer non veda l'ora di occuparsi della terza stagione dello show.

Probabilmente perché, così come chi ha avuto modo di leggere il materiale letterario di partenza, sa benissimo che di storia da raccontare ce n'è ancora tanta, e non vede l'ora che il pubblico assista a tutto ciò che la produzione ha in serbo per loro.

Una nuova stagione dello show non è però ancora stata confermata, tuttavia Goyer durante un'intervista con CinemaBlend.com si è già lasciato sfuggire qualcosa su ciò che vedremo in futuro, e soprattutto su chi potrebbe essere il nuovo antagonista.

"Lo dirò, il Mulo sarà il grande cattivo della terza stagione. Vedrete molto su di lui, la maggior parte degli eventi si svolgerà circa 150 anni dopo".

Questo ovviamente è solo uno dei grandi sconvolgimenti ed eventi di rilievo che lo scrittore ha in serbo nel futuro della serie.