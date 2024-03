Fondazione 3, quali sono i problemi dietro le quinte? Annunciato il nuovo showrunner

Lo showrunner David S Goyer ha lasciato Fondazione, acclamata serie tv sci-fi di Apple TV+, a causa dell'incremento spropositato del budget per la produzione della terza stagione, e mentre la lavorazione della serie è ancora in corso in queste ore è stato annunciato il suo sostituto.

Si tratta del veterano regista televisivo Tim Southam, visto all'opera recentemente anche in One Piece di Netflix: prenderà il posto dello sceneggiatore/produttore esecutivo della serie David S. Goyer nei compiti di regia, come parte di un piano generale messo in atto dalla produzione per abbassare i livelli di budget, la cui impennata ha già causato un forte ritardo nella lavorazione della terza stagione.

Fondazione 3, infatti, aveva girato circa metà della stagione la scorsa primavera prima di essere costretta a fermarsi a causa degli scioperi di Hollywood, e ora Southam completerà gli episodi 301-303, che Goyer aveva iniziato. Secondo Deadline, circa l'80% del 301 è completo, mentre gli altri due episodi sono circa a metà. Le riprese con il nuovo regista e showrunner ripartiranno il 6 marzo nella capitale della Repubblica Ceca, Praga, e in quattro città polacche, la capitale Varsavia, nonché Cracovia, Lublino e Katowice, mentre Goyer continuerà a scrivere e a produrre da Los Angeles. Inoltre, il produttore esecutivo della serie Bill Bost si trasferirà a Praga per tutta la durata delle riprese principali per tenere d'occhio l'andamento dei lavori.

Fondazione 3 non ha ancora una data d'uscita, ma probabilmente debutterà su Apple TV+ nel 2025.