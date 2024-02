Fondazione 3, risolti i problemi di budget! La produzione può riprendere

Fondazione è una serie televisiva statunitense di fantascienza liberamente ispirata dall'omonima serie di libri di Isaac Asimov e prodotta da David S. Goyer per Apple TV+. I primi due episodi della serie sono stati trasmessi il 24 settembre 2021, mentre la seconda stagione ha debuttato con il primo episodio il 14 luglio 2023.

Se avete già letto la nostra recensione di Fondazione, sapete già che si tratta di una produzione che di certo non si lascia spaventare dal budget di cui può disporre. Tuttavia le cose sono invece andate diversamente per quel che concerne i lavori dietro le nuove puntate.

Secondo quanto riportato da dalla rivista Deadline infatti, le riprese dello show sono state ritardate per diverso tempo, a causa non solo di problematiche legate allo showrunner, a causa del quale si dovrà trovare qualcun altro che diriga gli episodi in futuro, ma anche proprio a causa dei costi eccessivi che si sono resi necessari.

Tuttavia al momento pare che le cose si siano risolte per il meglio, ed il tutto avrà inizio il prossimo 6 marzo a Praga, dove cominceranno i lavori per girare la terza stagione di Fondazione.

