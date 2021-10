Fondazione: Apple rinnova la serie tratta da Isaac Asimov per una seconda stagione

Secondo quanto apprendiamo su Deadline, Apple TV+ ha rinnovato Fondazione per una seconda stagione dopo il successo ottenuto dai primi episodi della serie fantascientifica e drammatica tratta dalla saga di Isaac Asimov e adattata e prodotta per il piccolo schermo da David S. Goyer. Oggi esce in streaming la quarta puntata della prima stagione.

Una buona notizia per i produttori e gli sceneggiatori della serie, su cui Apple ha investito parecchie risorse per la realizzazione di questo colossale progetto.

Il capo della programmazione a Apple TV+ Matt Cherniss è pienamente soddisfatto per la notizia del rinnovo: "Siamo rimasti colpiti da come il pubblico ha abbracciato questa corsa accattivante e piena di suspense di Fondazione. Sappiamo quanto i fan delle storie di Asimov stessero aspettando che quel lavoro prendesse vita in una serie visivamente spettacolare e ora siamo impazienti di mostrargli ancora di più di quel mondo nella stagione 2".

Poco tempo fa lo stesso Goyer aveva rivelato quante stagioni sono state pianificate per Fondazione.

"Quando ho presentato i piani per la prima stagione, Apple sapeva che sarebbe stato un progetto enorme, e volevano almeno un'idea della direzione che avrebbe preso la serie nelle stagioni future", aveva spiegato Goyer, continuando: "così gli presentai una bozza dei piani per otto stagioni. Ci sono sicuramente dei momenti e delle storyline che vengono impostate nella prima stagione, ma che non troveranno risoluzione all'interno di essa. Ma se non altro sappiamo dove stiamo andando con la scrittura", specificando quindi: "Non stiamo partendo dal nulla, c'è una mappa [da seguire]".

Dopotutto, le narrazioni a lungo termine possono essere tra le più soddisfacenti: "Adoro quando dei momenti che sembrano buttati lì in un episodio, poi trovano risoluzione qualche episodio dopo, o addirittura in una stagione successiva. Mi piacciono gli universi in cui si sono queste grandi epiche vissute a 360 gradi. E mi piace quando non tutte le domande trovano risposta".

Su queste pagine potete leggere le nostre prime impressioni su Fondazione.