Fondazione: la seconda crisi nel trailer della Stagione 2, ecco la data d'uscita

Apple TV ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale della seconda stagione di Fondazione, serie fantascientifica che adatta la saga di Isaac Asimov. La serie aveva stupito al suo esordio per l'enorme budget a disposizione, ma aveva lasciato anche alcuni dei lettori delle opere di Asimov interdetti per la discontinuità del prodotto.

Apple ha condiviso oggi un'anteprima della seconda stagione della serie di successo Fondazione. Il prossimo capitolo dell'epica saga prodotta da David S. Goyer e Skydance Television farà il suo debutto quest'estate su Apple TV+.

Nel filmato possiamo vedere le sfide che tutti i protagonisti affronteranno nel corso dei nuovi episodi, ma quella principale riguarderà la cosiddetta "seconda crisi" profetizzata da Hari Seldon, morto nel corso della prima stagione.

Basato sui pluripremiati racconti di Isaac Asimov, il monumentale adattamento di "Fondazione" racconta il viaggio di un gruppo di esuli per ricostruire la civiltà nel pieno della caduta dell'Impero Galattico: personaggi cruciali che trascendono lo spazio e il tempo, superando crisi mortali, lealtà mutevoli e relazioni complicate, da cui dipende il destino dell'umanità.

Fondazione vede protagonisti il vincitore del SAG Award e candidato all'Emmy Jared Harris nel ruolo del Dr. Hari Seldon; il candidato all'Emmy Lee Pace nel ruolo di Brother Day, Lou Llobell nei panni di Gaal Dornick, Leah Harvey in quelli di Salvor Hardin, Laura Birn nel ruolo di Demerzel, Terrence Mann nel ruolo di Brother Dusk e Cassian Bilton in quello di Brother Dawn.

A completare il cast della seconda stagione ci saranno Isabella Laughland che interpreterà Brother Constant, Kulvinder Ghir che vestirà i panni di Poly Verisof, Sandra Yi Sencindiver in quelli di Enjoiner Rue, Ella-Rae Smith nel ruolo di Regina Sareth di Cloud Dominion, Dimitri Leonidas che interpreterà Hober Mallow, Ben Daniels che vestirà i panni di Bel Roise, Holt McCallany nel ruolo di Warden Jaegger Fount, Rachel House nei panni di Tellem Bond e Nimrat Kaur in quelli di Yanna Seldon.

