Fondazione, chi è The Mule? Alla scoperta del villain della prossima stagione

Fondazione è uno degli spettacoli di punta sulla piattaforma Apple TV+, mai prima infatti era stato fatto il tentativo di portare sul piccolo schermo la serie di racconti di Isaac Asimov. Con David S. Goyer ad occuparsi della scrittura degli episodi però, il successo era certamente dietro l'angolo.

Eccoci dunque qui in attesa di scoprire cosa accadrà nella terza delle otto stagioni previste per Fondazione, nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali infatti, sembra ormai piuttosto chiaro che lo spettacolo proseguirà.

Noi ovviamente non sopportiamo già più l'attesa, ecco perché nel frattempo vorremmo approfondire di più colui che sarà l'antagonista principale della nuova stagione, che è apparso brevemente negli ultimi episodi lasciandosi dietro una scia di inquietudine, il Mulo.

Per conoscerlo al momento dobbiamo più che altro basarci sul materiale originale scritto da Asimov, che ce lo descrive come un uomo folle ma fisicamente intimidatorio. Sembra che sia anche un potente mentalista, con la capacità di manipolare le azioni e le emozioni delle altre persone.

Il Mulo è un conquistatore di regni, per rovesciarli si è insidiato in questi travestendosi, per poterli distruggere dal loro interno, è un vero maestro dell'inganno.

Con queste premesse legate al personaggio siamo praticamente sicuri che rappresenterà la più grande minaccia mai vista fino ad ora nella serie, voi che ne pensate? Ecco il trailer di Fondazione 2. Oltretutto, avete letto cosa ha detto David S. Goyer sul caos del DCEU?