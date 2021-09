Fondazione, che cos'è il misterioso artefatto nel primo episodio?

I primi due episodi di Fondazione, la serie TV tratta dai romanzi di fantascienza di Isaac Asimov, sono da poco arrivati su Apple TV+ e già sorgono i primi interrogativi per gli appassionati (qui le nostre prime impressioni su Fondazione).

Nel primo episodio della serie i colonizzatori della Fondazione arrivano su Terminus e trovano un oggetto misterioso e inaspettato su Terminus, il Vault, che si erge inquietante sulla superficie del pianeta. La sua presenza sembra generare una sorta di campo che respinge ogni essere vivente, tranne la guardiana Salvor Hardin che sembra saperne di più. Ma di cosa si tratta e quali segreti contiene?

Dai romanzi di Asimov sappiamo che il protagonista di Fondazione è Hari Seldon, interpretato nella serie dall'attore britannico Jared Harris.

Seldon è uno scienziato che ha inventato una nuova disciplina di studi, la psicostoriografia: grazie a questo tipo di ricerche, Seldon studia il passato dell'umanità per comprendere le evoluzioni future del comportamento umano e prevede l'imminente rovina dell'impero galattico, dal cui crollo deriverebbero 30mila anni di anarchia, caos e guerre, prima del sorgere di un nuovo impero che porti la pace.

Attraverso i suoi modelli matematici, Seldon individua alcuni momenti chiave (detti anche "crisi Seldon") che saranno veri e propri punti di svolta per il futuro dell'intera galassia. Per trasmettere questa conoscenza ai posteri ed evitare che vada perduta, cerca di racchiudere tutto il sapere umano in un'Enciclopedia galattica. Quindi, lascia ai colonizzatori questo artefatto, progettato per aprirsi in alcuni momenti specifici per comunicare loro informazioni cruciali attraverso dei messaggi preregistrati, al fine di scongiurare i momenti di crisi.

Nell'attesa di scoprire se quanto accade nei romanzi sarà fedelmente riproposto nella serie TV, potete leggere le dichiarazioni di Jared Harris sul personaggio di Seldon in Fondazione.