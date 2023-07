Fondazione, David Goyer sulle riprese in esterna: 'Amo la natura'

Il trailer finale di Fondazione 2 ci dà un primo assaggio delle incredibili ambientazioni naturali nella serie, perfette per enfatizzare la sensazionalità del racconto. Al riguardo, il produttore David S. Goyer ha raccontato in un'intervista il proprio modus operandi e la profonda ammirazione che nutre per Christopher Nolan.

"Be', innanzitutto sono un bastian contrario" ha dichiarato Goyer. "Se la maggior parte delle persone va in una direzione, allora io, per come sono fatto, andrò sicuramente in quella opposta. Nei nostri show non usiamo la tecnologia del Volume", ossia schermi LED ad altissima definizione, spesso in 4K. "Al contrario, direi che almeno metà dello show sia filmato in location, in luoghi remoti. In parte, una scelta simile dipende dalla mia filosofia cinematografica. Ho realizzato molto progetti con Chris Nolan. Questo è il suo modo di fare, preferisce rimanere il più tempo possibile davanti alla fotocamera".

Ha inoltre aggiunto: "Probabilmente nulla riesce a sostituire quel senso di realtà, quella ruvidezza derivante dal trovarsi fisicamente in un luogo. Basti pensare alla luce, alla granulosità dell'aria nelle Isole Canarie, al freddo dell'Islanda. Amo la bellezza della natura, abbiamo girato in più Paesi proprio perché la storia si articola in mondo diversi e abbiamo voluto distinguere il progetti da quelli ripresi in un ambiente virtuale. Un lavoro del genere richiede anima e corpo, è più difficile, tutto questo è verissimo... ma i risultati parlano chiaro".

Prodotta da David S. Goyer per Apple TV+, la seconda stagione della serie ha debuttato il 14 luglio 2023. Se non l'avete ancora letta, ecco cosa ne pensiamo della prima stagione di Fondazione.