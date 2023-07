Fondazione, Lee Pace sul nuovo clone della Stagione 2: 'È diverso, non si crede un Dio'

Nel corso della prima stagione di Fondazione, Lee Pace ha impersonato sia Cleon XII che il suo immediato successore Cleon XIII, ma all'inizio della Stagione 2 veniamo catapultati avanti nel tempo di un centinaio di anni e quindi il personaggio interpretato dall'attore è un nuovo clone discendente dai precedenti. Ma Cleon XVII è decisamente diverso.

L'ultima incarnazione dell'Impero ritratta da Pace, Cleon XVII, è notevolmente diversa dai suoi predecessori. Ciò è dovuto, almeno in parte, alla manomissione della genetica originaria di Cleon da parte di coloro che vogliono rovesciare l'Impero. All'inizio della seconda stagione di Fondazione, i Cleon hanno avuto un secolo per allontanarsi ulteriormente dal loro materiale genetico di origine, e il Cleon che attualmente è Fratello Giorno ne è consapevole.

Pace ha spiegato, in occasione della promozione della seconda stagione di Fondazione, che la consapevolezza altera il suo personaggio anche in un altro modo. "Credo che il suo sistema di credenze sia diverso", ha rivelato Pace. "Non pensa di essere un Dio. Sa di essere un uomo. Sta recitando il ruolo di un Dio, questa posizione che ha ereditato".

Su queste pagine potete recuperare il trailer finale di Fondazione 2, che fa il punto sulla storia e dove siamo giunti nella narrazione.

Eppure, Cleon XVII è ancora Cleon in qualche modo, il che permette a Pace di divertirsi con il personaggio. "Ha ancora un ego grande come quello di Cleon, il che è molto divertente", ha spiegato Pace.

"Mi sono divertito molto con il personaggio in questa stagione. Devo dire che ho affrontato la seconda stagione con l'idea che sia tutto molto divertente, questo mondo è divertente. C'è un'assurdità che non ci obbliga a essere seri, sapete? Il pubblico deve prenderla sul serio. Quello che dobbiamo fare è interpretare questi personaggi sovradimensionati in questo universo sovradimensionato e massimalista. È proprio con questa idea che mi sono avvicinato alla creazione di questo personaggio e, sebbene abbia un grande ego, ha anche una vulnerabilità evidente dentro di sé, dato che sa quale sarà il prezzo da pagare se fallisce".