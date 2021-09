Fondazione, Lee Pace nello spazio dopo Guardiani della Galassia:'Il ruolo è molto diverso'

Lee Pace è pronto a tornare nello spazio nella serie Fondazione per Apple TV+, in un'esperienza totalmente diversa da quella di Guardiani della Galassia. Pace è un grande appassionato di fantascienza e in contesti di questo tipo si sente davvero a casa. I fan Marvel lo conoscono soprattutto per il ruolo di Ronan l'Accusatore.

Nella serie Foundation basata sulla serie di romanzi di Isaac Asimov, Lee Pace interpreta un personaggio più complesso ma non per questo meno zelante. O meglio, interpreta dei personaggi. Sarà il Fratello Day, membro di mezzo di una trinità di governanti che controllano l'impero galattico, ognuno un clone genetico perfetto del primo imperatore, Cleon, ma in una fase diversa della vita.



Fratello Dawn è un ruolo che ogni Cleon assume nel suo periodo migliore:"Penso che sia molto diverso [Fondazione rispetto a Guardiani della Galassia]. Voglio dire, ci sono astronavi anche in questo. Mi sono divertito tantissimo a lavorare su Ronan. Ho pensato che quel personaggio fosse così esplosivo che mi sono divertito così tanto ad interpretarlo. Penso a Cleon in modo molto diverso. Non sto davvero interpretando un uomo, sto interpretando una serie di uomini, sto interpretando il ruolo che svolgono per un certo periodo della loro vita. Da bambino cresciuto per imparare le loro battute, imparano tutto, capiscono cos'è un imperatore e poi ereditano quel ruolo di potere supremo e ad un certo punto lo cedono al prossimo. Quindi c'è questo tipo di vera famiglia accogliente che si preoccupa profondamente l'uno dell'altro e tiene la galassia nelle loro mani. Ovviamente questa è una fantasia. C'è un limite a quel controllo. C'è l'inevitabilità che le cose cambino in molti modi".



