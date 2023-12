Fondazione rinnovata per una terza stagione da Apple TV+!

La risposta dei creatori sulla possibilità di assistere a Fondazione 3 suggeriva un proseguimento della saga, ma ora ne abbiamo finalmente la conferma: la serie TV prodotta da David S. Goyer e basata sull'omonima serie di libri di Isaac Asimov, infatti, è stata rinnovata per una terza stagione!

"Sono felice che Apple TV+ ci abbia dato l'opportunità di continuare a raccontare questa pioneristica storia galattica" ha dichiarato David S. Goyer, showrunner e produttore. "Questa volta, la posta in gioco per la Fondazione e l'Impero è ancora più alta, perché il Mulo è al centro della scena; senza contare Bayta, Toran, Ebling e Magnifico Giganticus".

Da parte sua, Matt Cherniss di Apple TV+ non potrebbe essere più entusiasta. "Siamo rimasti tutti incredibilmente colpiti dall'adattamento ambizioso, ricco di azione e fantasioso che David e il resto di questo talentuoso team hanno creato" ha aggiunto. "Vedere Fondazione diventare un successo globale è stato più che emozionante, con il pubblico di tutto il mondo che continua ad essere affascinato settimana dopo settimana da questo viaggio drammatico e avvincente per salvare l'umanità. Non vediamo l’ora che tutti possano sperimentare cosa c’è in serbo per i personaggi vecchi e quelli nuovi".

Fondazione ha debuttato su Apple TV+ il 24 settembre 2021, e comprende venti episodi (nonostante Goyer speri che si arriverà a un totale di ottanta). La storia racconta la storia dello scienziato Hari Saldon, il quale, grazie alla cosiddetta psicostoria (un calcolo matematico che permette di prevedere il futuro), realizza che la casata imperiale finirà in rovina. Nel cast, ricordiamo Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell e Laura Birn.

Nell'attesa dei nuovi episodi, ripercorriamo le ultime stagioni e rispondiamo a una domanda complessa: Hari di Fondazione è un eroe oppure un villain?