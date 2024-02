Fondazione, slittano le riprese della terza stagione della serie Apple

Fondazione è stata rinnovata per una terza stagione: lo show targato Apple TV+ ha riscosso un incredibile successo portando la serie a un naturale rinnovo. Sebbene gli scioperi (ed i ritardi) siano un lontano ricordo per Hollywood, c'è ancora chi deve riprendersi e la produzione di Fondazione è tra questi.

Secondo Deadline, infatti, le riprese della terza stagione della serie TV tratta dai romanzi di Isaac Asimov slitteranno a data da destinarsi. L'avvio della produzione era previsto per il mese di febbraio tra Praga e la Polonia ma a causa di alcuni "problemi materiali di produzione" pare che il cast sia stato costretto, una volta arrivati sul luogo delle riprese, a tornare indietro fintanto che la situazione non si sarà risolta. A ogni modo, rumor affermano che non sarebbe la prima volta che la produzione della terza stagione viene posticipata ma che sarebbe già successo proprio a causa delle mobilitazioni SAG-AFTRA.



Ma di cosa parlerà la terza stagione di Foundation? Se le puntate della seconda stagione hanno anticipato il villain di Foundation 3 attraverso le visioni di Gaal Dornick, interpretato da Lou Llobell, possiamo aspettarci che i nuovi episodi ci diano uno sguardo più ampio sul nuovo antagonista della Fondazione. Al momento, in assenza di una data di inizio delle riprese non possiamo calcolare quale sarà la finestra di uscita della terza stagione di Fondazione ma ciò che è certo è che dovremmo aspettare almeno fino al 2025 per scoprire quale sarà il destino dell'umanità.