Fondazione, la stagione 3 si farà? La risposta dei creatori dopo la fine della stagione 2

Fondazione è una delle serie più in vista sulla piattaforma di proprietà Apple. Lo show con una prima stagione che è riuscita a conquistarsi il favore di molti appassionati del genere fantascientifico lasciava presagire una prosecuzione avvincente, e così è stato.

Sicuramente infatti il finale della seconda stagione di Fondazione ha lasciato a bocca aperta molti, ma non ha distratto lo showrunner della serie dall'anticipare già qualcosa sulla futura terza stagione della serie.

David S. Goyer infatti sta già guardando avanti, nonostante attualmente, soprattutto a causa degli scioperi degli sceneggiati ad Hollywood, né Apple tv+ o Skydance Studios si stiano impegnando attivamente nella produzione di un proseguimento dello show.

Durante un'intervista con The Wrap Goyer parla delle scelte cruciali fatte fino ad ora nello spettacolo, ed affronta le domande incombenti che in molti si staranno facendo in questo momento.

"Quello che succederà nella terza stagione sarà pazzesco. Ricordo di aver letto la scorsa settimana le reazioni del pubblico a quello che hanno appena visto nella puntata finale e dicevano tipo 'Oh mio dio, come farà la serie ad andare avanti ora?' e ho pensato che c'è ancora così tanto da raccontare in realtà. Sono davvero emozionato, spero di avere presto notizie per l'inizio della produzione".

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di Fondazione.