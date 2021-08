Fondazione, ecco il nuovo trailer in italiano della serie AppleTV + tratta da Isaac Asimov

AppleTV + ha pubblicato il trailer doppiato in italiano della nuova serie tv, Fondazione, basata sull'omonima trilogia letteraria di Isaac Asimov. Si tratta del primo adattamento in assoluto di queste opere dello scrittore, e il trailer è già un primo assaggio a quello che potrà attendere lo spettatore negli episodi disponibili dal 24 settembre.

Showrunner e produttore esecutivo è David S. Goyer e la serie verrà pubblicata con i primi due episodi, per poi proseguire con un episodio a settimana ogni venerdì. La conferma della produzione di Fondazione arrivò addirittura nel 2018. Il trailer in italiano lo trovate in calce alla news, dalla pagina Fb di Think Movies.



La trama di Fondazione vede il rivoluzionario dottor Hari Seldon predire la caduta dell'Impero e avventurarsi, insieme ad un gruppo di seguaci ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, allo scopo di preservare il futuro della civiltà.

Contrari a questa iniziativa, i Cleon, celebre stirpe d'imperatori, temono di perdere potere all'interno della galassia e mettere in pericolo per sempre la loro eredità.

Il cast di Fondazione comprende Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell e Leah Harvey.

Quattro personaggi che trascendono lo spazio e il tempo, superando ostacoli e prove dalle quali dipende il destino dell'umanità.

La prima stagione è composta da 10 episodi ed è prodotta per Apple da Skydance Television, con Robyn Asimov tra i produttori esecutivi.



Scoprite anche l'ultimo trailer di Fondazione nella versione in originale, pubblicato soltanto pochi giorni fa.