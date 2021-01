Fonzie e la Happy Days Gang: la serie animata che non ricordavate

Happy Days è una situation comedy televisiva molto amata andata in onda dal 1974 al 1984. La serie, creata da Garry Marshall, mostrava una visione idealizzata della vita statunitense a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta.

Il telefilm, ambientato a Milwaukee, è imperniato sulle vicende quotidiane della famiglia Cunningham e ha riscosso così tanto successo da dare vita a tanti spin-off e ha permesso a tanti attori di fare carriera nel mondo dello spettacolo. Molti, però, non sanno che Happy Days vide la realizzazione di una serie d'animazione dedicata.

Fonzie e la Happy Days Gang (The Fonz and the Happy Days Gang) fu una serie televisiva a cartoni animati prodotta da Hanna-Barbera in associazione con la Paramount Television. La serie presentava, nella sua versione originale, gli attori Henry Winkler, Ron Howard e Donny Most nei panni di doppiatori dei loro stessi personaggi del telefilm Happy Days, vale a dire Fonzie, Richie e Ralph.

La storia li vedeva nuovamente protagonisti, solo che questa volta i tre, coinvolti da una ragazza proveniente dal futuro, si ritrovano a viaggiare attraverso una macchina del tempo cercando di ritornare nella Milwaukee del 1957. I personaggi principali dello show erano Fonzie, Richie Cunningham, Ralph Malph, Cupcake, Mr. Cool, il cane e Arnold, il barista. La serie andò in onda dall'8 novembre 1980 al 28 novembre 1981 per ben due stagioni e 24 episodi. In Italia arrivò solo nel 1983 tramite Italia Uno inizialmente e poi mandata in onda su reti locali o PayTv.

