I Foo Fighters fanno visita a The Morning Show: Jennifer Aniston commossa

Special guest per il Morning Show di Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Come documentato dall'ex attrice di Friends sulla propria pagina ufficiale Instagram, sul set della serie TV targata Apple TV+ le hanno fatto visita i Foo Fighters, che si sono esibiti con tanto di copertina di "Medicine At Midnight", l'ultimo album, sugli schermi.

Jennifer Aniston, sul proprio account Instagram ha raccontato la sua reazione da vera fan della band di Dave Grohl. L'attrice si è lasciata ritrarre insieme al frontman della band sul set, anche mentre ripassavano il copione, segno che nelle prossime puntate della serie tv vedremo sul serio l'ex batterista dei Nirvana e soci.

In uno scatto si vede la Aniston evidentemente emozionata e con le lacrime agli occhi posare insieme a tutta la band, dopo essersi lasciata andare ad un abbraccio con Grohl.

"I Foo Fighters hanno fatto visita al Morning Show. Questa super fan non dimenticherà mai questo giorno" si legge nella didascalia, condita dagli hashtag #FANFORLIFE e #BESTHUMANSEVER.

In occasione della seconda stagione di The Morning show, Jennifer Aniston ha sfoggiato un nuovo look. Le puntate possono essere viste direttamente su Apple TV+, la piattaforma di streaming del colosso di Cupertino.