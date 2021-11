Foodtastic, arriva su Disney+ lo show dedicato alle sculture di cibo

Disney+ sta per compiere due anni e in vista di questo importante evento, verranno presentati nuovi ed entusiasmanti show. Tra questi rientra Foodtastic, un formato dedicato alle sculture di cibo, naturalmente realizzate a tema Disney.

Presentato dall'attrice vincitrice dell'Emmy Award Keke Palmer, Foodtastic è una competizione che coinvolge artisti provenienti da tutto il mondo, che servendosi di materiali edibili riescono a creare delle vere e vere e proprie opere d'arte, riproponendo iconiche scene dei classici Disney. Il comunicato stampa promette che queste sculture saranno di enorme proporzioni e che saranno fatte di inimmaginabili quantità di zucchero, cioccolato, frutta e qualsiasi altra cosa utilizzabile per la realizzazione dei dolci.

Per ciascun episodio verrà scelto un tema, che i concorrenti dovranno seguire nelle varie sfide. Nell'episodio di Star Wars, ad esempio, gli artisti aiuteranno un meccanico ribelle a sconfiggere l'Impero Galattico. Nell'episodio di Toy Story, i concorrenti distrarranno invece Andy, assicurandosi che non si renda conto che i suoi giocattoli prendono vita. Nell'episodio Pirati dei Caraibi, aiuteranno un pirata in pensione a liberare il leggendario Capitan Barbossa. Insomma, uno show da non perdere. Una volta realizzate, le sculture saranno valutate e classificate da un team di esperti. In attesa delle aggiunte di novembre su Disney+, vi informiamo che per vedere Foodtastic dovremo pazientare ancora un po', lo show sarà lanciato il prossimo 15 dicembre.