Fool Me Once e Peaky Blinders hanno una strana connessione, se fate caso ai dettagli

Fool Me once è la nuova serie Thriller Netflix che stà conquistando la piattaforma streaming, e qualcuno tra gli spettatori più attenti, potrebbe avere notato un dettaglio già appartenente a un'altra serie, Peaky Blinders.

Peaky Blinders, di cui sarà realizzato un film, è stato girato in alcune suggestive location britanniche, e parecchie scene, in una villa utilizzata anche per la nuova serie Fool Me once. L’account ufficiale Netflix Uk ha infatti pubblicato un post in cui svela il mistero. La foto mostra la residenza Shelby e quella della famiglia Burkett di Fool me Once, praticamente la stessa. Il post è accompagnato dalla caption: “pensavano davvero di poterci ingannare con la casa di Tommy Shelby?”.

Fool Me once è il nuovo fenomeno di successo di Netflix, che ha scalato nell’arco di poco tempo le classifiche. La serie segue “Mya, una madre vedova, turbata dall'immagine del suo defunto marito catturata dalla macchina fotografica della tata del suo bambino.”. Nel cast della serie sono presenti Michelle Keegan come protagonista, Joanna Lumley, Adeel Akhtar, Emmett J. Scanlan, Dino Fetscher, e Jade Anouka. Dal titolo italiano “Un inganno di troppo”, lo show è basato sull’omonimo romanzo di Harlan Coben (2016).

Nel frattempo, l’autore di Peaky Blinders ha confermato che il nuovo film non sarà la fine della storia.