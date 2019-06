Foolkiller colpisce Hell's Kitchen nel trailer ufficiale di Jessica Jones 3

Come ci era stato promesso ieri con l'arrivo del poster ufficiale di Jessica Jones 3, ultima stagione dell'unica sopravvissuta (perché già in produzione) serie del progetto The Defenders, Netflix ha diffuso proprio in queste ore il primo full traile ufficiale dei nuovi episodi, svelandoci diverse curiosità.

Finora non era chiarissimo quale potesse essere la nuova minaccia contro la quale Jessic Jones si dovrà scontrare, ma adesso è tutto palesato nel filmato. Il nome di questo nuovo cattivone è Gregory Salinger, anche conosciuto con il soprannome criminale Foolkiller, un ex-militare della SHIELD altamente addestrato ma mentalmente instabile.



A dare il volto alla nuova nemesi dell'ultima stagione troveremo l'ottimo Jeremy Bobb, caratterista americano già visto su Netflix nella straordinaria Russian Doll, ma anche conosciuto per la sua partecipazione a The Knick di Cinemax. Nel trailer vediamo anche Trish sdoppiarsi nel suo alter-ego eroistico, Hellcat, che in molti aspettavano ormai da tempo, anche se il costume è quello iniziale, diciamo amatoriale.



Jessica Jones 3 vede nel cast anche Krysten Ritter, Rachel Taylor, Carrie-Ann Moss ed Eka Darville, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 14 giugno, tra una settimana. Quanto attendete questi ultimi episodi della serie? Fatecelo sapere nella sezione commenti, parlando anche delle vostre aspettative.