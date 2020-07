For All Mankind 2: la Guerra Fredda continua nel teaser ufficiale della serie Apple TV+

Durante il panel del Comic-Con Home dedicato a For All Manking, serie co-creata da Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) tra i primi titoli originali di Apple TV+, ha fatto il suo debutto il primo teaser ufficiale della seconda stagione.

Nel filmato, che potete visionare come sempre all'interno dell'articolo, la voce del Presidente Ronald Reagan anticipa un nuovo scontro senza esclusione di colpi tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Ambientata in un mondo alternativo in cui i russi hanno trionfato nella corsa allo spazio, la serie si sposterà negli anni '80 e proseguirà il suo racconto attraverso le vite degli astronauti e gli ingegneri NASA e le loro famiglie.

I protagonisti Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones e Jodi Balfour hanno partecipato al panel virtuale insieme ai creatori e produttori esecutivi Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi.

Che ve ne pare di questo teaser? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo nostre prime impressioni su For All Mankind.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Apple TV+ è al lavoro sull'adattamento del Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov, la cui prima stagione è in arrivo sulla piattaforma nel corso del 2021: qui potete trovare il promettente trailer ufficiale di Foundation.