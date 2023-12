For all mankind 4, quanto è accurata la tecnologia spaziale? Apple ha parlato con la NASA

For All Mankind è arrivata con successo alla quarta stagione, che attualmente è in programmazione su Apple TV+, ma quanto è accurata dal punto di vista della tecnologia che viene utilizzata e spiegata all'interno dello show con Joel Kinnaman? A quanto pare, per essere il più precisa possibile, lo studio avrebbe richiesto consigli alla stessa NASA.

Nel corso di una recente intervista, lo stesso consulente tecnico della NASA, Garrent Reisman, ha chiarito quanto sia accurata la serie fantascientifica, nel frattempo, se non avete mai visto lo show, scoprite di cosa parla For All Mankind.

"Dal punto di vista tecnico, la sfida si fa sempre più impegnativa man mano che si va avanti con la Stagione 3 e ora con la Stagione 4, perché siamo andati oltre quello che abbiamo fatto nella realtà. Quindi, anche se all'inizio della Stagione 4 siamo nel 2003, siamo molto più avanti rispetto alla realtà del 2023. Non abbiamo habitat su Marte, non abbiamo navicelle con persone che vanno sugli asteroidi, ma abbiamo pensato a queste cose e abbiamo progetti e concetti preliminari.

Reisman, ex astronauta e attuale consulente della NASA per lo show di Apple TV+, ha dovuto affrontare quindi nuove sfide per la nuova serie di episodi:

"Parte del materiale si trova solo nei disegni, ma è sempre più difficile per me dire a Esther [costumista] e Seth [scenografo]: 'No, questo è sbagliato'. Perché non abbiamo ancora finito di lavorarci, quindi chi sono io per dirlo? Per me, il punto è: 'Come penso che sarà quando arriveremo a destinazione? Rispetta le leggi fondamentali della fisica?' È su questo che mi concentro. In un certo senso è anche molto liberatorio per me, perché non devo limitarmi a dire: 'Ok, beh, questo è il modo in cui ha funzionato lo Space Shuttle, quindi facciamolo così'. Posso essere più creativo e guardare alcuni dei fantastici set progettati da Seth, le tute e i costumi disegnati da Esther e dire: 'Ok, sì, possiamo essere molto creativi e fare qualcosa di completamente innovativo'. Purché sia verosimile".

Secondo il consulente della NASA, l'avanzamento dello show al di là di ciò che è attualmente possibile consente una maggiore creatività, a patto che le leggi della fisica non vengano palesemente infrante. Anche lo scenografo della serie Seth Reed ha condiviso il suo punto di vista sull'accuratezza della Stagione 4, riprendendo il discorso da dove Reisman lo aveva lasciato:

"Onestamente, ogni singola cosa è credibile. Non vedrete qualcosa di fantascientifico nel nostro spettacolo; vedrete sempre qualcosa basato sugli studi della NASA, e vi verranno dati gli indizi per capire perché ha quella forma, o il modo in cui la luce entra dalla finestra. Anche il design del rover è tutto basato su quanto siano pratici e funzionali. La forma è una conseguenza della funzionalità, che è molto, molto radicata nella realtà e si basa sui consigli della NASA. Anche la combinazione di colori dei vari set è basata su ciò che la NASA farebbe e sul modo in cui le cose appaiono al giorno d'oggi. Ci spingiamo verso il futuro, ma c'è sempre la storia e il luogo da cui siamo partiti. Non lo ignoreremo mai".



Trovate tutti gli episodi e le prime tre stagioni complete di For All Mankind su Apple TV+, compreso l'ultimo episodio della quarta stagione diffuso oggi in streaming.