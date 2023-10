For all mankind 4: corsa all'oro su Marte nell'emozionate trailer della nuova stagione

In occasione di un panel dedicato che si è tenuto in queste ore al New York Comic-Con, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha svelato il trailer ufficiale di For all mankind 4, l'acclamata serie tv space-drama creata da Ronald D. Moore, Ben Nedivi e Matt Wolpert.

Il filmato promozionale di questa quarta stagione di For all mankind, la serie tv perfetta se state ancora giocando a Starfield, ci mostra che sono passati ben otto anni dalla fine della terza stagione, e in questo arco di tempo la Happy Valley ha rapidamente ampliato la propria presenza su Marte trasformando gli ex avversari in nuovi partner: nel 2003, il focus del programma spaziale si è rivolto alla cattura e all'estrazione di asteroidi estremamente preziosi per i ricchi di minerali che contengono, materiali che potrebbero cambiare il futuro della Terra e di Marte. Ma le tensioni latenti tra i residenti della base internazionale, sempre più in espansione, minacciano di distruggere tutto ciò per la nazioni e i governi della Terra cui stanno lavorando da anni.

La quarta stagione di For all mankind sarà composta da un totale di 10 episodi, che esordiranno in anteprima mondiale e in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+ a partire da venerdì 10 novembre con la prima puntata, che sarà seguita da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì fino al gran finale del 12 gennaio 2024.

Il cast di ritorno per la quarta stagione comprende Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu e Coral Peña insieme ai nuovi series regular Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern e Svetlana Efremova.