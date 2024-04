For all mankind 5: tutto quello che sappiamo sul futuro della serie Apple TV+

For all mankind 5 è ufficiale, e il futuro per l'acclamata serie tv di Sony Television distribuita dalla piattaforma di streaming on demand Apple TV+ non è mai stato così radioso.

Oltre alla quinta stagione della serie tv creata da Ron Moore, infatti, Apple TV+ ha ordinato anche lo spin-off di For all mankind intitolato Star City, che sarà incentrato sulla corsa allo spazio da parte dell'Unione Sovietica. Come per la serie di punta, i creatori della nuova serie sono Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi: “Il nostro fascino per il programma spaziale sovietico è cresciuto con ogni stagione di For All Mankind”, hanno affermato i produttori esecutivi Wolpert e Nedivi in una dichiarazione. “Più imparavamo su questa città segreta nelle foreste fuori Mosca, dove lavoravano e vivevano i cosmonauti e gli ingegneri sovietici, più volevamo raccontare questa storia dell'altro lato della corsa allo spazio. Non potremmo essere più entusiasti di continuare a costruire l’universo alternativo di For All Mankind con i nostri partner Apple e Sony”.

Apple descrive Star City come un “thriller paranoico propulsivo" che "ci riporta al momento chiave della serie ucronica sulla corsa allo spazio – quando l’Unione Sovietica divenne la prima nazione a mandare un uomo sulla luna." Star City sarà un prequel, dunque, o una versione alternativa di For all mankind che racconterà i progressi dell'umanità nella corsa allo spazio non più dal punto di vista degli Stati Uniti ma da quello dei sovietici. “Con ogni nuova stagione, For All Mankind continua a costruire un mondo affascinante e a catturare il pubblico globale attraverso una narrazione di alta qualità sviluppata con estrema abilità da Ron, Matt e Ben”, ha affermato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+. “C’è ancora così tanto da esplorare e, insieme ai nostri partner Sony, non vediamo l’ora di tuffarci in questo prossimo capitolo dell’avvincente universo di For All Mankind”.

Da notare che For All Mankind è la seconda serie originale Apple ad ottenere uno spin-off, dato che qualche giorno fa Apple TV+ oltre ad annunciare il rinnovo di Monarch: Legacy of Monsters per una seconda stagione ha anche confermato l'arrivo di diversi altri spin-off per la saga del MonsterVerse.

