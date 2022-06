For All Mankind, Apple è così fiera della stagione 3 che la stagione 1 adesso è gratis

Il trailer di For all mankind 3 ha presentato la nuova stagione dell'ambiziosa e acclamata serie tv di Apple TV+, della quale a quanto pare la piattaforma di streaming on demand va particolarmente fiera.

Il nuovo ciclo di episodi dello show creato da Ronald D. Moore debutta infatti oggi su Apple TV+, che però a sorpresa ne ha reso totalmente gratuita la prima stagione. Anche chi non è abbonato al servizio di streaming on demand, dunque, dal 9 al 21 giugno potrà scoprire For all mankind nella gloriosa prima stagione, che ancora oggi colleziona il 74% di gradimento su Rotten Tomatoes: chiaramente un antipasto, dato che sia la seconda stagione che la terza sul famoso aggregatore di recensioni detengono il punteggio massimo del 100%. La mossa è chiaramente pensata per invogliare il pubblico a scoprire uno dei cavalli di battaglia della piattaforma.

For all mankind 3 è disponibile da oggi 10 giugno su Apple TV+ con il primo episodio, che sarà seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì fino al 12 agosto: nella storia il Pianeta Rosso diventa la nuova meta della corsa allo Spazio non solo per gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ma anche per un nuovo, inaspettato concorrente con molto da dimostrare. I protagonisti si trovano l'uno contro l'altro mentre le reciproche ambizioni per Marte entrano in conflitto e la loro stessa lealtà viene messa alla prova, creando una pentola a pressione che porterà a un gran finale. Il cast che torna per la terza stagione include Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt, insieme al nuovo arrivato Edi Gathegi che interpreterà Dev Ayesa, un carismatico visionario con gli occhi puntati verso le stelle.

Per altre letture recuperate il teaser trailer di For all mankind 3.