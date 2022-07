For All Mankind, Apple TV+ rinnova la serie per una stagione 4

Apple TV+ Plus è davvero orgogliosa di For All Mankind, tanto da rinnovare l'ucronia con Joel Kinnaman per una quarta stagione, come è stato annunciato al Comic-Con di San Diego.

Ci sarà una quarta stagione per For All Mankind, la serie tv di Apple TV+ con Joel Kinnaman che esplora cosa sarebbe potuto accadere se fosse stata la Russia ad arrivare per prima sulla luna.

Come ha dichiarato uno dei suoi creatori, Ronald D. Moore: "Sono su di giri per la possibilità di andare avanti con questa fantastica storia. Fin dal primo momento, la mia speranza era quella che si potesse trattare di un viaggio lungo e duraturo, che avremmo portato avanti per diversi anni. È estremamente gratificante poter constatare quanto fatto finora, e non vedo l'ora di scoprire cosa saremo in grado di fare in futuro".

"Sono incredibilmente entusiasta di avere la possibilità di continuare con lo sviluppo del nostro show e di tuffarci negli anni 2000 con la quarta stagione" ha aggiunto poi Matt Wolpert, co-creatore dello show.

E ha concluso il terzo co-creatore, Ben Nedivi: "Il responso del pubblico finora alla terza stagione di For All Mankind è stata davvero incredibile. E non potrei essere più elettrizzato per quest'opportunità dataci da Apple TV+ di continuare a raccontare la nostra storia. Ron, io e Matt abbiamo sempre avuto in mente un piano a lungo termine per questo show, e più nel profondo ci andiamo con questa storia alternativa, più il pubblico avrà modo di vedere la nostra visione prendere vita".

La quarta stagione di For All Mankind dovrebbe arrivare nel 2023 su Apple TV+, mentre le riprese partiranno già il prossimo mese.