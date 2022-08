For All Mankind 4: Daniel Stern di Mamma ho perso l'aereo entra nel cast!

Dopo il rinnovo di For All Mankind, è tempo di annunci riguardanti il cast di quella che è una delle più apprezzate serie presenti sul catalogo di Apple TV. Come riportato da Deadline, Daniel Stern - celebre per Mamma ho perso l'aereo e Scappo dalla città - si è unito al cast della Stagione 4 dello show sci-fi con protagonista Joel Kinnaman.

Il personaggio di Stern, entrato nel cast come series regular, quindi sarà tra i personaggi principali, è probabile che cambierà significativamente la direzione dello show, che racconta una storia alternativa in cui l'URSS ha battuto gli Stati Uniti nella corsa sulla Luna. For All Mankind è incentrato sulle storie di astronauti, ingegneri e famiglie della NASA che si trovano al centro di eventi straordinari visti attraverso la lente di una linea temporale alternativa. Stern interpreterà il nuovo amministratore della NASA, che ha una grande missione da compiere.

Deadline riporta che Stern interpreterà Eli Hobson, il nuovo amministratore della NASA. Ex amministratore delegato dell'industria automobilistica, è stato incaricato di condurre l'agenzia nel 21° secolo, una sfida molto più grande di quanto avesse previsto.

Di seguito un sunto dell'ultima stagione: "La terza stagione della serie alternativo-realistica, che ha debuttato con recensioni entusiastiche lo scorso 10 giugno, porta gli spettatori in un nuovo decennio, spostandosi nei primi anni '90 con una corsa ad alta velocità verso una nuova frontiera planetaria: MARTE. Il Pianeta Rosso diventa il nuovo fronte della corsa allo spazio non solo per gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ma anche per un nuovo inaspettato concorrente con molto da dimostrare e ancora di più in gioco. I nostri personaggi si ritrovano in un testa a testa in cui le loro ambizioni per Marte entrano in conflitto e la loro lealtà viene messa alla prova, dando vita a una escalation che porta a una conclusione drammatica".

La Stagione 1 di For All Mankind è disponibile gratuitamente su Apple TV.