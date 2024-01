For All Mankind, la quinta stagione si farà? Gli autori sono ottimisti

Lo scorso weekend si è conclusa la programmazione della quarta stagione di For All Mankind sulla piattaforma Apple TV+, ma nonostante il rinnovo non sia ancora stato annunciato ufficialmente, gli autori e showrunner della serie sembrano essere molto ottimisti sulla possibilità di continuare a raccontare questa storia. Ecco come hanno commentato.

Se i co-showrunner Ben Nedivi e Matt Wolpert riusciranno nel loro intento, il dramma spaziale a sfondo storico potrà entrare in una nuova frontiera e andare oltre Marte nella quinta stagione, ma prima la serie di Apple TV+ deve essere rinnovata.

"Siamo ottimisti riguardo alla quinta stagione, ma non c'è ancora nulla di ufficiale", ha commentato Nedivi a TVLine riguardo alle probabilità di rinnovo della serie. Già in precedenza, gli autori avevano rivelato quante stagioni di For All Mankind volevano realizzare per completare la loro storia.

Se la serie dovesse continuare, l'azione salterà in avanti di nove anni fino alla vita su Marte e alla stazione Kuznetsov sull'asteroide Goldilocks nel 2012, come ha rivelato il finale della quarta stagione. E idealmente, la linea temporale salterà in avanti ancora un paio di volte prima che la corsa di For All Mankind giunga al termine.

"Credo che il piano sia sempre stato quello di cercare di arrivare almeno fino al presente, per arrivare a sei o sette stagioni. Questo è sempre il nostro obiettivo", ha aggiunto Nedivi, spiegando che lui e Wolpert "si sentono molto fortunati" che la serie abbia avuto la vita che ha avuto nel clima televisivo di oggi.

"Essere in grado di arrivare [al presente] nella storia è qualcosa che speriamo di fare, ma essere in questa situazione è incredibile, arrivare alla quarta stagione", ha dichiarato Nedivi. "Quindi speriamo che ce ne saranno altre. Ci piacerebbe completare l'arco che abbiamo immaginato. Vedremo cosa succederà".

Fino ad allora, il finale di venerdì ha preparato lo show a quello che accadrà in una potenziale quinta stagione, con l'immagine finale di un asteroide completamente estratto.

"Stanno investendo su Marte e sull'asteroide, e se questo è il caso, dovete immaginare che anche l'impatto su Marte sarà enorme", ha detto Nedivi durante un Q&A. "Quindi per noi è sempre emozionante andare avanti con lo show e immaginare dove possiamo arrivare. Questo significa non solo l'asteroide e l'impatto che ha su Marte, ma anche la possibilità di andare in una colonia molto più grande di quella che si vede nella quarta stagione, ma potenzialmente di andare oltre Marte. Questo è sempre stato nella nostra mente, nella roadmap dello show, e più lontano possiamo andare, più lontano possiamo portare i viaggi nello spazio".