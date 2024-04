For All Mankind, la quinta stagione è ufficiale ed Apple annuncia uno spin-off!

La corsa allo spazio alternativa di Apple TV+ ci ha appassionato senza alcun calo di tensione per ben 4 stagioni: sarebbe stato un crimine, insomma, interrompere For All Mankind senza permettere alla serie di arrivare alla sua naturale conclusione. I fan, dunque, possono sorridere: la notizia tanto attesa è finalmente arrivata!

Già settimane fa si parlava del possibile rinnovo di For All Mankind per una quinta stagione, ma si sa, fino all'ufficialità meglio evitare facili entusiasmi: ora che Apple TV+ ha annunciato il proseguimento dell'apprezzatissimo show, però, possiamo finalmente rilassarci e smetterla di temere per il suo futuro!

Se le cattive notizie non vengono mai sole, però, talvolta anche le buone non sono da meno: contestualmente al rinnovo di For All Mankind, infatti, Apple TV+ ha anche ufficializzato l'arrivo dello spin-off Star City, che seguirà le vicende ambientate nell'ucronia dello show da una prospettiva diversa, vale a dire quella degli astronauti e degli addetti ai lavori coinvolti nel programma spaziale russo.

Non è ancora chiaro, al momento, quali saranno le tempistiche per l'arrivo della quinta stagione della serie e del suo spin-off: ora come ora, però, tanto basta per farci sorridere! Per chi volesse approcciare per la prima volta la serie Apple TV+, comunque, qui vi abbiamo spiegato di cosa parla For All Mankind.

