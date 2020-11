For All Mankind, svelata la data di uscita della seconda stagione della serie AppleTv+

La seconda stagione di For All Mankind targata AppleTV+ verrà lanciata venerdì 19 febbraio 2021 con il primo di 10 episodi, seguito da una nuova puntata in uscita settimanalmente. La nuova stagione riprende un decennio dopo, nel 1983, durante il culmine della Guerra Fredda, dove le tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica erano al culmine.

For All Mankind ha debuttato nel novembre 2019, presentando un mondo in cui gli astronauti, gli ingegneri e le loro famiglie della NASA si trovano al centro di eventi straordinari visti in una linea temporale alternativa, quella in cui l'URSS batte gli Stati Uniti nella corsa alla luna.



Secondo la descrizione ufficiale, Ronald Reagan è il presidente e le maggiori ambizioni della scienza e dell'esplorazione spaziale rischiano di essere sperperate, poiché Stati Uniti e sovietici si scontrano testa a testa per controllare siti ricchi di risorse sulla luna. Il Dipartimento della Difesa è passato al Controllo missione e la militarizzazione della NASA diventa centrale nelle storie di diversi personaggi: alcuni la combattono, altri la usano come un'opportunità per promuovere i propri interessi e alcuni si trovano al culmine di un conflitto che potrebbe portare alla guerra nucleare.

Si uniscono al cast della seconda stagione Cynthy Wu (Holidate) nei panni di Kelly Baldwin, la figlia adottiva di Ed e Karen; Coral Peña (Chemical Hearts) nel ruolo di Aleida Rosales, ingegnere con un passato complicato; e Casey W. Johnson (GLOW) nel ruolo di Danny Stevens, il figlio degli astronauti Gordo e Tracy.

I nuovi personaggi si uniscono ai pilastri della serie Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Krys Marshall e Sonya Walger.



Il teaser trailer di For All Mankind era stato rilasciato quest'estate, teniamoci pronti al debutto della seconda stagione il 19 febbraio 2021.