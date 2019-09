For All Mankind: trailer ufficiale per la nuova serie fantascientifica di Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il full trailer ufficiale di For All Mankind, serie fantascientifica che debutter√† insieme alla nuova piattaforma digitale dal prossimo 1° novembre.

Dopo il primo teaser, in questo nuovo filmato, che scorre sulle note di Dream On degli Aerosmith, vediamo riassunta in pratica la premessa principale della serie: la storia è ambientata in un mondo alternativo che mostra cosa sarebbe successo se fosse stata l'URSS ad effettuare il primo sbarco sulla Luna con equipaggio. La Luna viene quindi ribattezzata come "Red Moon" ma gli Stati Uniti non demordono e cercano invece di preparare una nuova missione spaziale con al centro un gruppo di astronaute donne, guidate da Edward Baldwin, uno dei migliori astronauti della NASA.

La serie è stata ideata da Ronald D. Moore, celebre per il suo lavoro in Battlestar Galactica e Outlander, Matt Wolpert e Ben Nedivi, mentre alla regia troviamo Seth Gordon. Tra gli attori troviamo Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Wrenn Schmidt, Shantel Van Santen e Jodi Balfour.

Tra gli altri show in arrivo sul nuovo servizio di streaming di Apple possiamo citare il film drammatico The Morning Show con star come Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell; un remake dello show Amazing Stories di Steven Spielberg del 1985; Little Voice di Sara Bareilles e J.J. Abrams e Dickinson, serie basata sulla vita della famosa autrice, con Hailee Steinfeld nel ruolo della protagonista.

For All Mankind esordirà su Apple TV+ contemporaneamente all'arrivo della piattaforma, il 1° novembre 2019.