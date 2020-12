For All Manking, Apple rinnova la serie per una terza stagione

Apple ha rinnovato ufficialmente For All Mankind una terza stagione. L'annuncio arriva in anticipo di oltre due mesi dal debutto del secondo arco narrativo, in arrivo sulla piattaforma streaming della compagnia il prossimo 19 febbraio.

Ambientata in un mondo alternativo in cui i russi hanno trionfato nella corsa allo spazio, la stagione 2 riprende nel 1983: siamo all'apice della Guerra Fredda e le tensioni tra Stati Uniti e l'URSS sono al limite. Ronald Reagan è presidente e le maggiori ambizioni della scienza e dell'esplorazione spaziale rischiano di essere messe a repentaglio mentre l'America e i sovietici si sfidano per controllare le risorse della Luna. Il Dipartimento della Difesa è passato alla Mission Control, e la militarizzazione della Nasa diventa centrale nelle varie storia dei personaggi: alcuni sono contro, altri la sfruttano come un'opportunità per promuovere i propri interessi, e altri ancora si trovano al culmine di un conflitto che può portare ad una guerra nucleare.

Tra le new entry dei nuovi episodi troviamo Cynthy Wu nel ruolo di Kelly Baldwin, la figlia adottiva di Ed e Karen; Coral Peña nei panni di Aleida Rosales, ingegnere dal passato complicato; e Casey W. Johnson nel ruolo di Danny Stevens, il figlio degli astronauti Gordo e Tracy.

Qui potete trovare il teaser ufficiale di For All Mankind 2. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle serie da vedere su Apple TV+ a dicembre 2020.