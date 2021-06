For Your Own Good, Robert Downey Jr e Greg Berlanti a lavoro per la nuova serie HBO Max

Robert Downey Jr. e Greg Berlanti hanno unito le forze per una nuova produzione HBO Max. Si tratta dell'adattamento del romanzo in uscita di Samantha Downing intitolato For Your Own Good e pare che per il momento, i due siano in cerca di uno showrunner.

Ancora non si sa molto di For Your Own Good visto che il suo rilascio è previsto per il prossimo luglio. Dalle informazioni in nostro possesso, sappiamo che questo libro è ambientato tra le sale della prestigiosa Belmont Academy del New England dove un docente stimato da tutti, nasconde un oscuro segreto di cui solo il lettore è a conoscenza. L'autrice, che in precedenza ha scritto altri romanzi che hanno riscosso un eccezionale successo, sarà anche produttrice nonché consulente di questa serie HBO Max. For Your Own Good è il secondo dei suoi libri a ricevere un adattamento. Infatti Amazon e Nicole Kidman stanno lavorando insieme ad un film tratto da My Lovely Wife.

Robert Downey Jr. dopo aver raccolto ottimi risultati con Sweet Tooth continua a mettere in produzione potenziali successi. Ricordiamo infatti che il Team Downey gestito dall'ex Iron Man e da sua moglie Susan ha prodotto per il grande schermo The Judge nel 2014 e Dolittle nel 2020 mentre, per il piccolo schermo ha prodotto Perry Mason, la serie dedicata al protagonista dei romanzi scritti da Erle Stanley Gardner, che è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Cosa ve ne pare di questo nuovo show HBO Max? Ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.