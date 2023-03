Forbes March, ex-star di Mutant X, arrestato per furto aggravato di olio da cucina!

Forbes March, attore noto per essere apparso in Mutant X e in soap opera come One Life to Live, All My Children e As the World Turns, è stato arrestato il 2 marzo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'arresto è avvenuto nella contea di Hudson, a New York, e l'accusa è quella di aver presumibilmente rubato olio da cucina usato da una tavola calda.

Il furto di olio da cucina usato, che può essere utilizzato per creare biocarburante, è aumentato in seguito al recente aumento dei prezzi del carburante. Una dichiarazione del Dipartimento di Polizia dell'Ulster indica che l'olio da cucina rubato ha un valore stimato di oltre 1.000 dollari.

"Il Dipartimento di Polizia dell'Ulster riporta l'arresto di due soggetti il 2 marzo 2023, alle 22:12, per furto aggravato di quarto grado a seguito di una denuncia da parte del Michael's Diner per il furto di olio da cucina usato", si legge nel comunicato.

"Gli arrestati sono: Forbes W. March, 49 anni di Jeffersonville, NY, e Oscar Guardado, 30 anni di Liberty, NY. Il 2 marzo 2023, alle 21:52, i membri del Dipartimento di Polizia dell'Ulster sono intervenuti al Michael's Diner, situato al 1071 di Ulster Avenue nella città di Ulster, per una segnalazione di due soggetti che stavano travasando olio da cucina usato dal contenitore di stoccaggio nel retro del Michael's Diner. L'olio da cucina si trovava in un contenitore di proprietà della Buffalo Biodiesel. Il valore dell'olio da cucina usato rubato è stato stimato in oltre 1.000 dollari. Entrambi i soggetti sono stati accusati di furto aggravato di quarto grado e sono stati rilasciati con l'obbligo di comparire in una data successiva presso il tribunale della città di Ulster per rispondere delle accuse."

Secondo le accuse, March e un altro uomo, Oscar Guardado, hanno trafugato l'olio di cottura da un container di stoccaggio dietro il Michael's Diner di Ulster, New York. Il container è di proprietà della società Buffalo Biodiesel, che negli ultimi anni ha denunciato furti per milioni di dollari.

A proposito di furti, l'attrice Chloe Cherry di Euphoria era stata denunciata qualche tempo fa.