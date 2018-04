Forest Whitaker è il protagonista del crime drama Godfather of Harlem

La notizia riportata dall’Hollywood Reporter segnala come il premio Oscar Forest Whitaker (L’ultimo re di Scozia) sia entrato a far parte del cast di Godfather of Harlem, la nuova scommessa televisiva del canale via cavo Epix. Per la rete della Metro-Goldwyn-Mayer rappresenta un importante colpo e una sfida che potrebbe rappresentare una svolta.

La prima stagione di Godfather of Harlem sarà composta da ben dieci episodi e vedrà al centro della storia la figura interpretata da Whitaker che, per l’occasione, riveste anche il ruolo di produttore esecutivo. Lo show racconta la vera storia del boss del crimine Bumpy Johnson, che all’inizio degli anni ’60, dopo aver scontato dieci anni di prigione, ritorna nel proprio quartiere che un tempo governava, trovandolo adesso in pieno caos. Con le strade controllate dalla mafia italiana, Bumpy affronta la famiglia Genovese per riacquistare il controllo. Nel corso della brutale guerra, formerà un’alleanza con il radicale predicatore Malcolm X, catturando la sua ascesa politica nel mirino di uno sconvolgimento sociale e di una guerra di mafia che minaccia di distruggere la città.

Il serial è descritto come una collisione del mondo criminale e del movimento dei diritti civili durante uno dei periodi storici più tumultuosi della storia americana. A scrivere la sceneggiatura saranno Chris Brancato (Narcos), chiamato anche come showrunner della stagione, e Paul Eckstein. In calce il commento di Whitaker rilasciato in un comunicato nella giornata di ieri:

“Godfather of Harlem è uno show che ha una potente pertinenza con i problemi che noi oggi affrontiamo, violenza tra bande, brutalità della polizia, dipendenza dagli oppiacei e politiche razziali in un paese frammentato. Sono grato di avere l’opportunità di portare in vita questo personaggio e di lavorare con Michael Wright, il team della Epix e l’ABC Signature, assieme ad eccellenti autori e produttori”.

L’ultima apparizione sul grande schermo per l’attore è avvenuta nel cinecomic Marvel campione di incassi Black Panther, diretto da Ryan Coogler.