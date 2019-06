Forest Whitaker torna a reclamare ciò che è suo nel teaser di Godfather of Harlem

Epix ha diffuso un nuovo teaser trailer di Godfather of Harlem, la serie gangster con protagonista il Premio Oscar Forest Whitaker nei panni del criminale Bumpy Johnson. Lancio previsto per il prossimo settembre.

Nel teaser vediamo l'uscita di prigione di Bumpy Johnson, che al suo ritorno in libertà trova il quartiere di Harlem che prima dominava ora profondamente cambiato; dovrà affrontare i nuovi volti della criminalità organizzata per riprendersi il suo potere perduto.

Scritta e prodotta da Chris Brancato, co-creatore di Narcos, e da Paul Eckstein, la serie racconta la vera storia del boss del crimine Bumpy Johnson (Forest Whitaker), che all’inizio degli anni ’60, dopo aver scontato dieci anni di prigione, ritorna nel proprio quartiere che un tempo governava, trovandolo adesso in pieno caos. Con le strade controllate dalla mafia italiana, Bumpy affronta la famiglia Genovese per riacquistare il controllo. L'unico modo per riprendere il controllo del quartiere e di conseguenza della città sembra essere un'insolita alleanza con Malcolm X, approfittando quindi della sua ascesa politica e sociale, nel pieno mezzo di una guerra tra bande che rischia di gettare la città nel caos ancora più totale.

Oltre a Whitaker, del cast fanno parte anche Vincent D'Onofrio nei panni dell'ex pugile Vincent "Chin" Gigante, Giancarlo Esposito, Ilfenesh Hadera e Antoinette Crowe-Legacy. Le riprese si sono svolte per la maggior parte a New York City, da settembre a novembre dello scorso anno e il debutto della prima stagione è previsto per il 29 settembre 2019. Il primo episodio di Godfather of Harlem è stato diretto da John Ridley, Premio Oscar per la sceneggiatura di 12 anni schiavo.