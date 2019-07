Formula 1: Drive to Survive annunciata la seconda stagione della docuserie di Netflix

Il colosso dell'intrattenimento Netflix ha appena fatto sapere che a partire dal 2020 sarà disponibile la docuserie Formula 1: Drive to Survive, speciale dedicato alle corse della gara automobilistica più importante al mondo.

Nei nove episodi di cui è composta la serie potremo quindi trovare interviste a piloti, direttori e proprietari dei team, permettendoci di avere una visione realistica delle vicende fuori e dentro i circuiti.

Novità di questa stagione è la presenza di due squadre d'eccezione: Mercedes e Ferrari. La prima sfida che la troupe seguirà sarà quella che si svolgerà in Australia, spostandosi poi in Brasile, Singapore, in Ungheria e in tutti i circuiti più importanti della competizione. Le prossime gare saranno senza esclusione di colpi, a causa dei numerosi contratti in scadenza e alla giovane età dei piloti, dovranno quindi fare del loro meglio ed essere ancora più agguerriti nei confronti degli avversari.

Non abbiamo una data di uscita specifica, a produrre i documentari troveremo invece James Gay Rees, già famoso per il suo lavoro nel film "Senna" e Paul Martin.

Continuano così le esclusive made by Netflix, oltre a Formula 1: Drive to Survive il catalogo streaming del sito si arricchirà di opere quali The Witcher, di cui vi linkiamo il trailer e la nuova serie Wu Assassins.