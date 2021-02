Formula 1 Drive to Survive: Netflix svela teaser e data di uscita della stagione 3

La pandemia di Covid-19, i retroscena dei box e l'ennesima vittoria di Lewis Hamilton su pista. Lo sport più veloce del mondo sta per tornare su Netflix con la terza stagione di Formula 1: Drive to Survive, la cui uscita è fissata al prossimo 19 marzo in tutti i paesi in cui è attivo il servizio.

La stagione 2020 è stata drammaticamente interrotta in Australia a causa della pandemia COVID-19, per poi riprendere in modo emozionante in Austria, nello stesso anno" si legge nella descrizione diffusa da Netflix, che ha accompagnato l'annuncio con la pubblicazione di un promo ufficiale (potete trovarlo in calce alla news). "Intense battaglie, feroci rivalità, podi inaspettati e l'incredibile settimo titolo mondiale di Lewis Hamilton rendono questa stagione la più ricca d’azione fino ad ora." Il trailer completo sarà reso disponibile nelle prossime settimane."

La tersa stagione sarà composta da 10 nuovi episodi. I produttori esecutivi dello show sono il premio Oscar James Gay Rees (Senna, Amy) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films.

Siete curiosi di esplorare più a fondo la complicata stagione 2020 di Formula 1? Fatecelo sapere come sempre nei commenti qui sotto. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Formula 1: Drive to Survive.