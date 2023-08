Formula 1, Mercedes contro l'introduzione del BOP: 'Sarebbe catastrofico per il circus'

La questione è stata discussa durante l'ultima riunione della Commissione F1 a Spa, ma le reazioni al dibattito hanno mostrato che c'è chiaramente del lavoro da fare per raggiungere un accordo. La questione del bilanciamento delle prestazioni dei motori attraverso l'assegnazione di diverse quantità di carburante, è un caso.

Se in casa Ferrari Sainz rischia di eguagliare il record negativo di Raikonen, questo provvedimento prevederebbe che, se un motore dovesse rivelarsi nettamente inferiore rispetto alla media, potrebbe ottenere un leggero aumento della velocità rispetto al limite attuale di flusso di massa di 100 chilogrammi all'ora, consentendo maggiori prestazioni.

Wolff, dirigente esecutivo di Mercedes, ha affermato che la gestione artificiale delle prestazioni di tutti i motori segnerebbe l'inizio della fine per la F1, mentre dalle parti di Ferrari, Vasseur ha anche messo in guardia contro il tentativo di sviluppare una sorta di versione BOP (Balance of Performance) della scala mobile, simile a quella utilizzata per gestire i test aerodinamici di ciascuna squadra, in cui le squadre più indietro nella classifica avrebbero più tempo e risorse a disposizione per sviluppare la loro aerodinamica rispetto alle squadre di testa, al fine di favorire la chiusura del gruppo.

Wolff intende stabilire anzitutto una "definizione condivisa di cosa voglia dire carenza di prestazioni" prima di avviare qualsiasi discussione. Nel frattempo, Vasseur ha condiviso che i suoi ingegneri esprimono dubbi sul fatto che la Renault sia veramente così svantaggiata come viene suggerito ultimamente.

Alla base di questo conflitto c'è il preservare l'integrità sportiva. C'è una differenza tra dire a un costruttore che sta rimanendo indietro e dirgli invece "non preoccuparti se non stai svolgendo il lavoro adeguatamente come noi, ti daremo un vantaggio gratuito". FIA e FOM stanno comunque pensando di cambiare diverse regole a partire dal 2026.