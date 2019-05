Una foto adorabile dal set di Game of Thrones pubblicata da Gwendoline Christie

Game of Thrones è finito per sempre, tutti lo sentiamo. Tra addii e commenti Gwendoline Christie posta una foto dal set insieme a Nikolaj Coster-Waldau e Daniel Portman, colleghi e amici.

L'ultimo episodio di Game of Thrones è andato in onda la settimana scorsa, ma che ci abbia lasciato soddisfatti o no, bisogna sempre dire addio a qualcosa che, ammettiamolo, non sarà facile lasciare per nessuno. Non è più solo una serie, ma un fenomeno mondiale, per i fan, come per tutta la troupe. Ecco che i social media si riempiono di post teneri e commoventi o di foto che fanno provare un po' di nostalgia. La foto dal set pubblicata da Gwendoline Christie, Brienne of Tarth nella serie, la ritrae insieme ai due attori Nikolaj Coster-Waldau, che interpreta Jamie Lannister e Daniel Portman, che interpreta Podrick Payne, reduci probabilmente dalla battaglia di Winterfell, anche se li ricordiamo molto più provati.

È comunque una foto pubblicata dopo la fine della serie, infatti Christie ha scritto "I giorni sono andati", ma i commenti sotto riportano frasi come "Mamma e papà" scritto dallo stesso Portman che ha anche condiviso la foto con il proprio account Instagram con questa didascalia: "Ruberò senza pietà alcune preziose foto da Gwendoline Christie fino al giorno in cui morirò, credo di essere l'unica persona che si è dimenticata di immortalare certi momenti e ho fatto pochissime foto. Ho trascorso la maggior parte del mio tempo con questi due grandi attori, due splendide persone... come si può vedere dalla mia faccia sono proprio nato per stare di fronte alla telecamera" ha concluso.

Christie ha poi risposto al post con una serie di emoji che mandano baci. Sempre più dolcezza insomma. L'attrice che conosciamo come Brienne ha condiviso di recente su Instagram una sorta di addio al suo personaggio interpretato in Game of Thrones. Dopo che il finale di stagione e di serie è stato trasmesso, è stato postato anche un vecchio video dove l'attrice faceva delle previsioni riguardo una possibile conclusione della serie. Dopo il viaggio con Game of Thrones, l'attrice apparirà in The Personal History of David Copperfield e, il prossimo anno, in The Friend. A anche noi dobbiamo dire addio a Brienne of Tarth! Ma cosa pensa Gwendoline Christie del finale di Game of Thrones?