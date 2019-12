Una foto dal backstage di Crisi sulle Terre Infinite mostra Tom Ellis con il cast

Forse la più grande sorpresa dei primi episodi del megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, è stato il cameo di Tom Ellis nei panni di Lucifer. Adesso che è ormai cosa nota, però, cominciano ad arrivare le prime foto dal backstage dell'episodio. (Seguono spoiler)

Inizialmente, Tom Ellis aveva smentito le voci su una sua partecipazione al crossover dicendo di essere stato a Vancouver per il compleanno di un amico, rendendo ancora più emozionante la sua effettiva apparizione nello show, che è appunto arrivata in maniera inaspettata per i fan che si erano ormai rassegnati a una sua assenza.

Ma una nuova foto dal backstage adesso ci mostra Ellis in compagnia delle sue co-star per l'occasione.

L'episodio in questione corrisponde alla terza parte di Crisi sulle Terre Infinite, ovvero l'episodio andato in onda durante l'orario solitamente dedicato a The Flash, in cui John Constantine (Matt Ryan), Mia Smoak Queen (Katherine McNamara) e John Diggle (David Ramsey) fanno un salto su Terra-666, l'universo di Lucifer, per chiedere aiuto al Principe dei Demoni su come restituire l'anima a Oliver (Stephen Amell) dopo averne riportato indietro il corpo con il Lazarus Pit.

Il segmento con Ellis è stato in realtà abbastanza breve, ma il pubblico ha particolarmente apprezzato la dinamica tra Lucifer e Constantine, e in generale la sua presenza all'evento.