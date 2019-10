In una foto di backstage Stephen Amell ha la classica acconciatura da Arrow

L'ottava e ultima stagione di Arrow è in rampa di lancio e porterà alla conclusione del lungo percorso di Stephen Amell e dei suoi colleghi. Per celebrare l'imminente premiere della stagione 8, che andrà in onda il 15 ottobre, l'attore David Ramsey ha pubblicato un post su Instagram.

Nella foto, che sembra scattata nelle foreste di Vancouver, Ramsey è insieme a Stephen Amell, Katherine McNamara e Matt Ryan, che apparirà nel ruolo di Constantine in un episodio. L'aspetto più interessante dell'immagine è forse che Amell sembra tornato a un look più classico e alla vecchia acconciatura di Freccia Verde per l'ultima stagione.

La didascalia della foto recita: "La premiere dell'ultima stagione di Arrow è martedì prossimo. Chi è pronto?"

Secondo la sinossi ufficiale della stagione 8 di Arrow, "Oliver Queen (Stephen Amell), scomparso da cinque anni e ritenuto morto dopo un naufragio, è in realtà vivo in una remota isola cinese nel Mare del Nord. Tornato a casa a Star City, è deciso a rimediare agli errori commessi dalla sua famiglia e a combattere le ingiustizie. [...] Oliver si ritroverà a combattere la battaglia più impegnativa, che lascerà il multiverso in bilico. Nell'ultima stagione di Arrow, Oliver Queen è costretto a confrontarsi con la realtà di ciò che significa essere un eroe."

Tra gli interpreti di Arrow ci sono anche Rick Gonzalez, Juliana Harkavy, Katie Cassidy Rodgers, Joseph David-Jones, Ben Lewis e Charlie Barnett. Tornerà anche Colton Haynes nel ruolo di Roy Harper.