Ecco la prima foto di Burt Ward sul set di Crisi sulle Terre Infinite

Il ragazzo meraviglia è cresciuto, e ora è diventato...? Beh, in realtà non sappiamo chi è diventato. Ma grazie a questa foto, sappiamo che Burt Ward sta già girando le sue scene per il crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite.

Quest'estate, tutte le testate giornalistiche e i siti d'intrattenimento avevano riportato la notizia della presenza di Burt Ward in Crisi sulle Terre Infinite.

L'attore, celebre per aver interpretato il Robin del Batman di Adam West nella serie tv anni '60 dedicata all'Uomo Pipistrello, è uno dei tanti nomi annunciati per il megacrossover in cinque parti che segnerà un punto di svolta nell'Arrowverse, e che rappresenterà probabilmente l'evento clou della stagione televisiva.

Curiosamente, però, è anche quello con il ruolo più incerto. Perché se per un Brandon Routh o un Tom Welling è stato facile intuire (oltre al fatto che è stato detto fin da subito) chi avrebbero interpretato, lo stesso non si può dire per Ward, dato che non è poi così scontato che riprenda il ruolo interpretato in passato (anche se ha continuato a doppiare il personaggio in diversi progetti animati).

Certo, i colori che lo vediamo indossare nella prima foto dal set di Vancouver (che potete vedere anche in calce alla notizia), dove stanno girando il crossover, sembrerebbero essere proprio quelli... In più, se calcoliamo che Kevin Conroy sarà Bruce Wayne...

Ma questo è l'Arrowverse, e con tutti questi mondi e realtà parallele con cui avremo a che fare, chi può dire davvero cosa ci aspetta?

Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda nei mesi di dicembre e gennaio su The CW.