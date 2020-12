Primo trailer di Clarice: ecco la data di uscita del sequel de Il Silenzio degli Innocenti

Il primo annuncio della serie Clarice risale ormai ad otto anni fa, finalmente gli appassionati del celebre film del 1991 con Anthony Hopkins potranno vedere il primo episodio dello show prodotto da CBS.

L'opera su cui hanno lavorato anche Alex Kurtzman e Jenny Lumet sarà ambientata un anno dopo le vicende de Il Silenzio degli Innocenti e continueranno la storia dell'agente Clarice Starling, ritornata a lavorare per l'FBI. In calce alla notizia potete trovare un primo trailer dedicato alla serie, in cui il ruolo della protagonista sarà affidato a Rebecca Breeds e in cui saranno presenti anche Michael Cudlitz, Lucca de Oliveira, Kal Penn, Nick Sandow, Devin Tyler e Marnee Carpenter.

Clarice, produzione della CBS, farà il suo debutto in America l'undici febbraio 2021, ecco la sinosi ufficiale condivisa dal network: "Clarice è la storia della vita dell'agente Clarice Starling dopo il suo ritorno nel 1993, un anno dopo gli eventi de Il Silenzio degli Innocenti. Brillante e vulnerabile, il coraggio di Clarice la spinge ad affrontare mostri e persone fuori di testa. Inoltre, la sua complessa psiche causata da un'infanzia problematica la spinge a superare le sfide di un mondo maschilista e di lasciarsi alle spalle i segreti di famiglia che l'hanno torturata negli anni".

Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia, nel frattempo vi lasciamo con altre informazioni su Clarice.