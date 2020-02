Una foto confermerebbe la presenza di Battlestar in Falcon and The Winter Soldier

Ormai gli aggiornamenti dai set di WandaVision e Falcon and The Winter Soldier sono all'ordine del giorno, ma stavolta uno sembra essere più interessante di altri: appena due ore fa Sebastian Stan ha pubblicato una nuova foto che potrebbe sembrerebbe conformare la presenza di Battlestar nella serie Marvel.

Al centro della foto, in calce, troviamo Stan, Anthony Makie, Wyatt Russell e un quarto attore, che non avevamo mai visto in nessuno dei precedenti scatti. Sotto dei pesanti giubbotti sembra che tutti abbiano indosso i loro costumi da eroi e l'attore ignoto non farebbe eccezione: sul petto, in bella mostra, campeggia una grossa stella, la stessa con cui viene comunemente identificato Battlestar.

Precedentemente c'erano già stati rumor riguardo un suo coinvolgimento nella trama e probabilmente questa è la conferma che stavamo aspettando, anche se non quella ufficiale.

Parlando di cammeo inattesi, solo qualche giorno fa è stato individuato un altro indizio sulla presenza di un personaggio dei comics di casa Marvel, mentre sembra che Capitan America abbia lasciato più di uno scudo in eredità alla nuova generazione di eroi.

In attesa di sapere di più, vi ricordiamo che le date d'uscita di Falcon and the Winter Soldier e Wandavision sono state finalmente rese note e che saranno un'esclusiva Disney+, la cui sottoscrizione sarà in offerta fino al lancio della piattaforma in Italia il prossimo 24 marzo.