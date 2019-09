La foto di Erica Durance sul set a Vancouver di Crisi sulle Terre Infinite

Settimana scorsa è arrivata la notizia ufficiale sul ritorno di Tom Welling ed Erica Durance nei ruoli di Clark Kent/Superman e Lois Lane in Crisi sulle Terre Infinite. I due hanno sono entrati nel cuore dei fan diversi anni fa nel serial Smallville e ora sono pronti per tornare ad interpretare i personaggi che li hanno resi famosi.

Nelle ultime ore Erica Durance ha pubblicato su Instagram una foto dal set di Vancouver di Crisi sulle Terre Infinite. L'attrice è pronta per girare le sue scene e nell'immagine sfoggia un look radioso che ha mandato in visibilio i fan, quasi un decennio dopo gli ultimi episodi di Smallville.

Si attende oramai anche la prima immagine di Tom Welling dal set, a distanza di anni dalla sua ultima apparizione nel ruolo tv iconico di Clark Kent.



Crisi sulle Terre Infinite inizierà l'8 dicembre con Supergirl, prima di proseguire con Batwoman e The Flash.

In seguito ci sarà la pausa di un mese per poi concludersi il 14 gennaio, seguito da una puntata speciale di Legends of Tomorrow.

Nel frattempo è stato annunciato che tutti i vari universi paralleli avranno un ruolo all'interno del crossover, nel quale non reciterà Michael Rosenbaum nel ruolo di Lex.

Erica Durance dopo aver lasciato il ruolo di Lois Lane in Smallville ha recitato nella serie Saving Hope, nel ruolo della dottoressa Alex Reid.