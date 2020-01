Le foto del finale di Arrow ci mostrano il mondo post-Crisi

Dopo aver letto la sinossi della puntata conclusiva di Arrow, i fan sono ansiosi di scoprire come reagiranno i protagonisti dello show agli eventi andati in onda durante l'evento Crisi sulle Terre Infinite. Vediamo quindi le prime foto ufficiali condivise da The CW.

Potete vedere la galleria in calce alla notizia, come sapete il sacrificio di Oliver Queen è stato fondamentale per salvare l'Arrowverse dalla minaccia rappresentata da l'Anti-Monitor. Nonostante la morte del suo supereroe, la nuova Earth-Prime potrà contare sempre sulle persone che sono state ispirate dal personaggio interpretato da Stephen Amell, pronte a difenderla dalle minacce future. La puntata andrà in onda il prossimo 28 gennaio e si intitolerà "Fadeout", alla regia troveremo James Bamford, mentre la sceneggiatura è opera di Marc Guggenheim e Beth Schwartz.

Nelle foto condivise dall'emittente televisiva The CW possiamo notare il ritorno di personaggi come Mia Queen, interpretata da Katherine McNamara, Lauren Lance, con il volto di Katie Cassidy e Juliana Harkavy nel ruolo di Dinah Drake.

Inoltre figura centrale dell'episodio sarà Felicity Smoak, Emily Bett Rickards ha infatti accettato di riprendere il suo ruolo per un'ultima avventura, vedremo quindi quale sarà il futuro della famiglia Queen. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Arrow 8, in cui facciamo il punto della situazione prima dell'atteso finale della serie.