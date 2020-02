Le foto del finale di Doctor Who potrebbero anticipare l'uscita di scena di un personaggio

Dopo aver letto la sinossi ufficiale del season finale di Doctor Who 12, è tempo di dare un'occhiata ad alcune immagini tratte da Ascension of the Cyberman, l'episodio che andrà in onda il 23 febbraio su BBC One e che costituirà la prima parte del doppio appuntamento conclusivo.

L'account ufficiale di Doctor Who ha infatti pubblicato in anteprima alcune foto, ma una in particolare sembra essere un campanello d'allarme, perché potrebbe essere un indizio della possibile uscita di scena di Ryan Sinclair, il compagno del tredicesimo Dottore (Jodie Whittaker).

Già nei giorni scorsi, alcuni fan aveva iniziato a ipotizzare che Ryan avrebbe potuto abbandonare lo show in seguito alla notizia che Tosin Cole (l'attore che lo interpreta) sarebbe diventato il protagonista di 61st Street, nuovo dramma poliziesco della AMC che al momento dovrebbe impegnarlo per due stagioni.

Ebbene, a corredo di due immagini con Ryan ci viene dapprima ricordata la minaccia che i protagonisti dovranno affrontare ("Il Dottore e i suoi amici devono proteggere il resto della razza umana contro i Cyberman") e poi ci viene mostrato l'uomo in una scena in cui sta osservando una specie di radar, ma soprattutto in una scena in cui sembra essere stato catturato e legato a un qualche marchingegno che potrebbe essere una macchina per convertire le persone in Cyberman. Che nel futuro di Ryan ci sia un destino simile a quello di Danny Pink e Bill Potts, compagni del dottore già trasformati in Cyberman?

Come al solito, trovate queste e altre immagini dell'episodio in calce all'articolo.