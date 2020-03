Queste foto inedite di Supernatural 15 ci mostrano il ritorno di due personaggi

Nonostante la sospensione di Supernatural per il Coronavirus, l'emittente televisiva The CW ha voluto fare una sorpresa ai numerosi appassionati della serie, condividendo numerose immagini delle prossima puntata dello show.

Scopriamo così che si intitolerà "Destiny's Child" e andrà in onda il 23 marzo. Come potete vedere dalla galleria presente in calce alla notizia, oltre ai soliti protagonisti, i fratelli Sam e Dean Winchester, Jack e l'angelo Castiel, nell'episodio saranno presenti anche Danneel Ackles e Genevieve Padalecki, interpreti rispettivamente di Ruby e Jo. Ecco la sinossi ufficiale della puntata: "La ricerca dell'unica cosa che potrebbe aiutare i Winchester nella loro battaglia contro Dio porta Sam e Dean a rivolgersi a Jo e a cercare di scoprire un segreto che potrebbe essere stato perso per sempre con la morte di Ruby. Nel frattempo Castiel chiede a Jack di fare l'impensabile per aiutare i due fratelli".

La puntata andrà in onda lunedì 23 marzo, per adesso la quindicesima e conclusiva stagione è ancora inedita in Italia, insieme a quella precedente, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi sapremo qualcosa di più a riguardo. Nel frattempo i numerosi appassionati della serie hanno voluto salutare Supernatural con dei cartelloni pubblicitari, a conferma del grande attaccamento provato dai fan nei confronti del longevo show.