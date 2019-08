La foto su instagram di Elizabeth Olsen che ha fatto intenerire i fan

Dopo le prime foto dal set di WandaVision, ecco arrivare uno scatto singolo che Elizabeth Olsen ha pubblicato sul proprio account di instagram. All'interno dell'immagine si può notare un dettaglio che ha emozionato alcuni fan dell'attrice.

All'interno del mondo dei social network ha preso piede poco tempo fa la moda di pubblicare le proprie foto del passato. A questa simpatica routine ha preso parte anche l'attrice interprete del personaggio di Wanda Maximoff/Scarlet Witch all'interno del Marvel Cinematic Universe.

L'immagine pubblicata all'interno di instagram mostra una vecchia foto dell'attrice da bambina in cui è presente anche la dedica 'To J.T. Love Lizzie'. Sotto di essa, invece, si può leggere: Elizabeth Chase Olsen. A ciò si aggiunge anche un commento nel post che recita 'Quando ho scelto il mio secondo nome... #tbt (se guardate attentamente potete notare JT nel riflesso)'.

Sotto la foto si sono scatenati i commenti, come quelli della collega Aubrey Plaza, anche lei all'interno dell'universo televisivo Marvel grazie alla serie TV Legion, che si è limitata a scrivere "wtf", mentre alcuni suoi fan sono rimasti colpiti dall'immagine come dimostrano i commenti "Il mio cuore è esploso" oppure "Questa donna rappresenta la perfezione fin dall'infanzia". Presenti anche commenti ironici come quello di un utente che ha scritto "Non mi sembra affatto Justin Timberlake".

La serie TV WandaVision, di cui Elizabeth Olsen sarà la protagonista, sarà disponibile all'interno della piattaforma streaming Disney + a partire dalla primavera del 2021. A proposito della serie, gli sceneggiatori di Iron Man 3 hanno parlato della possibilità di introdurre i mutanti nel MCU.