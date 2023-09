Quello nella foto è un irriconoscibile Gary Oldman: scoprite la serie tv Slow Horses

La piattaforma di streaming on demand Apple TV+Slow Horses, l'acclamata serie tv di spionaggio con protagonista il Premio Oscar Gary Oldman, irriconoscibile nei panni di Jackson Lamb.

Adattata da "Real Tigers", il terzo romanzo della serie "Slough House" di Mick Herron vincitrice del CWA Gold Dagger Award, Slow Horses 3 farà il suo debutto il 1° dicembre in esclusiva su Apple TV+ con i primi due dei sei episodi totali, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 29 dicembre (qui potete vedere il primo teaser trailer di Slow Horses 3).

Vincitore del premio come miglior serie drammatica in lingua inglese ai C21 International Drama Awards 2022, Slow Horses è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House, in sostanza il luogo dove vanno a finire tutte le spie peggiori dell'organizzazione. Nella terza stagione, una relazione romantica a Istanbul minaccia di svelare un segreto sepolto dell'MI5 a Londra. Quando Jackson Lamb e la sua squadra vengono trascinati nella lotta, si ritrovano coinvolti in una cospirazione che minaccia il futuro non solo di Slough House, ma dello stesso MI5.

Le prime due stagioni di Slow Horses sono disponibili in streaming su Apple TV+. Oltre all'imminente terza stagione, Apple TV+ ha già annunciato il rinnovo con Slow Horses 4, che sarà adattata dal quarto romanzo della serie, "Spook Street".